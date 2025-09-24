Capannone in fiamme a San Lorenzello: all'interno auto e mezzi agricoli

Vigili del fuoco al lavoro questa notte in via Telese a San Lorenzello per l'incendio di un capannone avvolto dalle fiamme.
All'interno della struttura, adiacente all'abitazione dei proprietari, alcune auto e motocicli che sono stati avvolti dal rogo divampato per cause ancora in corso di accertamento.
Per l'incendio si è anche registrato il parziale crollo del tetto del capannone e la distruzione di attrezzature e materiali vari.
Lavori per i vigili del fuoco che all'alba hanno spento l'incendio ed avviato le operazioni di smassamento e messa in sicurezza dell'area.