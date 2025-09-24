Antonio, via all'autopsia. Poi i funerali e la cremazione della salma Benevento. L'esame sul 56enne carrozziere morto venerdì scorso in un incidente con due auto

Nessun consulente per le parti offese e gli indagati, che si sono comunque riservati la possibilità di nominarlo, oltre al medico legale Francesca Iannaccone, scelto dal pm Maria Colucci per l'autopsia di Antonio Romano, il 56enne carrozziere, di Benevento, morto venerdì scorso in un incidente lungo la tangenziale ovest.

Nella tarda mattinata di oggi l'affidamento dell'incarico dell'esame, al via presso l'obitorio del San Pio dopo l'udienza in Procura, per la quale, come anticipato da Ottopagine, erano stati avvisati i familiari della vittima, assistiti dall'avvocato Giovanni La Motta e le due persone sotto inchiesta: una 25enne di Ceppaloni e un 44enne di Molinara, difesi, rispettivamente, dagli avvocati Teresa Meccariello e Giovanni Girolamo. Si tratta dei conducenti dela C3 e della Grande Punto rimasti coinvolti nell'impatto.

Dopo l'autopsia, la salma sarà liberata per i funerali, al termine dei quali sarà cremata, assecondando la volontà di Antonio. Indagini curate dalla polstrada, con la dinamica che sarà al centro delle consulenze disposte dal Pm e dalle parti.