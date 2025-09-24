"Giovani torturati e rapinati", condanna ridotta in appello per un imputato Benevento. Si tratta di Ludovico Lepore, giudicato con rito abbreviato

Ridotta in appello a 7 anni, 6 mesi e 20 giorni la condanna a 8 anni, 10 mesi e 20 giorni decisa con rito abbreviato per Ludovico Lepore (avvocato Fabio Ficedolo), 54 anni, una delle quattro persone coinvolte nell'indagini del pm Gulio Barbato e dei carabinieri sulle torture di cui sarebbero rimasti vittime tre giovani sanleuciani, parti civili con gli avvocati Fabio Russo, Nazzareno Fiorenza e Luca Cavuoto.

Non è stato ancora celebrato, invece, il processo di secondo grado per gli altri tre imputati giudicati con rito ordinario e condannati a maggio alle seguenti pene: 9 anni e 5 mesi ad Antonio Barone, 49 anni, 8 anni al figlio, Vincenzo Cinque, 26 anni- per entrambi l'avvocato Antonio Leone - e ad Emanuele Ucci (avvocato Luca Russo), 24 anni.