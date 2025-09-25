Coca nel deposito, cerca di nasconderne altra tra indumenti intimi: arrestato Ceppaloni. Ai domiciliari un 37enne fermato dai carabinieri

Detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti: è l'ipotesi di reato per la quale i carabinieri della Stazione di Ceppaloni hanno arrestato Luciano Domenico R., un 37enne del posto, già noto alle forze dell'ordine. Nel corso di una perquisizione operata con le unità cinofile di Sarno, i militari hanno rinvenuto in un deposito adiacente all'abitazione due involucri contenenti 47 grammi di cocaina.

All’interno della casa, inoltre, sono stati trovati un taglierino, carta argentata, forbici e bustine in plastica. Secondo gli inquirenti, il 37enne avrebbe cercato di nascondere altra droga – una dose di cocaina e grammo di hashish – tra gli indumenti intimi della moglie: un tentativo che non è sfuggito ai carabinieri. Su disposizione del pm Giulio Barbato, l'uomo, difeso dall'avvocato Luca Cavuoto, è stato sottoposto ai domiciliari.