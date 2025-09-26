Incendio all'esterno di una rivendita di materiale termoidraulico: si indaga Danni e paura questa mattina nella zona industriale di Pezzapiana, alle porte di Benevento

Sono in corso le indagini per stabilire la natura del rogo divampato nella tarda mattinata di oggi all'esterno di in un deposito e rivendita di materiale termoidraulico nella zona industriale di Pezzapiana, alle porte di Benevento.

A far scattare l'allarme sono state le persone presenti all'interno dell'attività commerciale che si sono accorti del fuoco che aveva interessato tubi ed altro materiale sistemato all'esterno del capannone principale.

Sul posto sono accorse due squadre dei vigili del fuoco e gli agenti della Volante. I pompieri hanno spento le fiamme ed avviato lo smassamento del materiale bruciato per poi procedere con gli ageenti al sopralluogo per cercare di individuare cosa abbia scatenato il rogo.

Il fuoco ha danneggiato il materiale ed annerito la parete esterna oltre che a sciogliere i vetri dei lucernari della struttura.

IN AGGIORNAMENTO