Indagato per due rapine di cellulari nella metro di Napoli, arrestato un 41enne Benevento. L'uomo è ai domiciliari

E' stato arrestato giovedì dalla Squadra mobile di Benevento su ordine del Gip di Napoli, che lo ha spedito ai domiciliari. E' la misura applicata a Luigi Badioli ., 41 anni, della città, chiamato in causa, al pari di un 37enne di Marcianise, dalle indagini su due rapine compiute a bordo di un treno della metropolitana di Napoli.

Una risale al 31 luglio, l'altra al 1 agosto, nel mirino i proprietari di due cellulari: secondo gli inquirenti, nel primo caso, mentre il malcapitato era a bordo del treno della linea Bagnoli – Pozzuoli, sarebbe stato minacciato di botte se non avesse consegnato il suo Samsung.

Modalità simili anche nell'episodio del giorno successivo, in un convoglio della linea Napoli Pozzuoli, dove a fare le spese era stato un uomo che, minacciato di accoltellamento, si era visto sottrarre il suo apparecchio. Il 41enne è difeso dall'avvocato Nicola Covino.