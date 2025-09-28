Simona Barbone nella Giunta nazionale dell'Unione delle Camere penali italiane Benevento. La nomina per l'ex presidente della Camera penale sannita

L’avvocato Simona Barbone, past president della Camera penale di Benevento, entra nella giunta nazionale dell'Unione delle Camere penali italiane con il sostegno delle Camere penali aderenti al Coordinamento regionale campano. Si tratta – si legge in una nota - “di un incarico prestigioso, mai ricoperto prima da un avvocato del Foro sannita, che dona lustro all’intera classe forense”.

La nomina è arrivata all’esito del XX Congresso ordinario dell’Unione Camere penali italiane, svoltosi a Catania, che, con il voto di oggi, ha confermato piena fiducia al presidente, l'avvocato Francesco Petrelli e alla sua Giunta. “Uno straordinario risultato personale per Simona Barbone, ma anche un momento storico per la Camera Penale di Benevento, ottenuto grazie all’impegno e alla passione dei suoi tanti iscritti, che negli anni l’hanno resa una importante realtà nel panorama regionale e nazionale. Riprende così da Catania la “battaglia” dei penalisti per la separazione delle carriere dei magistrati in vista della vicina, definitiva approvazione della legge costituzionale e del successivo referendum”.