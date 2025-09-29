Feriscono minore nel megaparcheggio, arrestati un 18enne ed un 19enne stranieri Benevento. In carcere due giovani di origini tunisina e marocchina

Li hanno arrestati per lesioni personali aggravate ai danni di un 17enne egiziano. In carcare, su disposizione del pm Flkavia Felaco, sono finiti un 18enne tunisino ed un 19enne marocchino, fermati dai carabinieri Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Benevento e dagli agenti della Volante. Tutto è iniziato quando i poliziotti sono intervenuti presso il promnto soccorso del Fatebenefratelli, dove era arrivato il minore egiziano, ferito al bracio sinistro da un'arma da taglio.

Dale indagini è emerso che poco prima, nel megaparcheggio, ove erano presenti evidenti tracce di sangue, il 17enne era stato aggredito, per futili motivi, prima verbalmente, e poi colpito con una bottiglia alla testa e ferito con un’arma da taglio dal 18enne e dal 19enne, rintracciati a poca distanza dal teatro dei fatti. I due indagati sono difesi dagli avvocati Grazia Sparandeo ed Ornella Mazzeo.