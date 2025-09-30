Scontro tra due auto nel Fortore: feriti e paura

È di due persone ferite e trasportate in ospedale a Benevento il bilancio di uno scontro registrato nella tarda mattinata di oggi lungo la provinciale che da Baselice conduce a Foiano di Valfortore.
L'incidente è avvenuto tra una Fiat Panda con a bordo mamma e figlia ed una Fiat 500 con alla guida un'altra donna.
Ad avere la peggio sono state le occupanti della Panda.
Scattato l'allarme sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con l'Auto Medica da San Marco dei Cavoti e l'ambulanza da San Bartolomeo in Galdo.
Madre e figlia sono state trasferite in ospedale a causa delle ferite riportate.
Sul posto i carabinieri per i rilievi del sinistro.