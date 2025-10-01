Circo mediatico, un consiglio a certi personaggi: calmatevi, fate ridere Benevento. Pensieri in libertà

Hanno l'aria spavalda, arrivano e sembrano voler dire a tutti che adesso ci sono loro e che tutti gli altri devono sparire. Senza neanche chiedere perchè. Piombano in un paese, in una città con l'atteggiamento di chi ha la verità in tasca, di chi la sa più lunga degli altri che già sono lì.

Forse li maledicono, perchè è 'colpa' degli altri, che hanno cercato e pubblicato notizie, se loro stati spediti in una determinata zona, teatro di un tragico evento. Come a Paupisi, dove certe figure del circo mediatico non hanno perso l'occasione per mostrare di che pasta sono fatti.

Impugnano microfoni sui quali è stampato il nome della testata, della trasmissione per cui lavorano, pensano di poter 'conquistare' il territorio con l'arroganza e, talvolta, la maleducazione. Potessero, calpesterebbero tutti coloro che si frappongono sul loro percorso. Forse vorrebbero essere ringraziati perchè si sono degnati di arrivare in periferia con il loro castello di mediocrità. Un modesto consiglio: scendete dal piedistallo sul quale vi siete autoissati, fate ridere.