Condannato per tentata violenza sessuale, pena ridotta in appello Benevento. La sentenza per un 36enne di Paupisi

Da 2 anni e 4 mesi a 1 anno e 8 mesi. Ridotta in appello la pena – la sua sospensione è subordianta al superamento con esito positivo di un corso di recupero - per D.F., 36 anni, di Paupisi, che, il 15 ottobre 2024 il Tribunale aveva condannato per tentata violenza sessuale. La Corte ha revocato le pene acessorie decise per l'uomo, difeso dall'avvocato Giuseppe Sauchella, che nel maggio 2023 era finito agli arresti domiciliari. Poi era stato sottoposto al divieto di avvicinamento, infine revocato.

Attenzione puntata su un episodio accaduto il 1 maggio 2023, che gli inquirenti avevano così ricostruito: mentre una donna, più grande di lui, si trovava in un'area di servizio lungo la statale 372, lui, in stato di ubriachezza, l'avrebbe avvicinata e, dopo averle rivolto alcuni complimenti, le avrebbe chiesto di avere un rapporto sessuale. Poi, mentre lei si era infilata in auto, avrebbe cercato di aprire uno sportello, ripetendo di voler stare con lei.

Un'insistenza molesta manifestata anche quando aveva raggiunto la malcapitata sotto la sua abitazione: di fronte al suo rifiuto, l'avrebbe bloccata contro un muro per baciarla. La donna aveva gridato, richiamando l'attenzione del compagno, che, uscito in strada, aveva fermato l'allora 34enne. Quest'ultimo era riuscito a divincolarsi e, rotta una porta vetrina, si era introdotto in casa della coppia, distruggendo alcune suppellettili.