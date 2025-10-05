Incendio nel capannone della Ravitex, più squadre di vigili per domare il rogo Il rogo a Forchia

Sono ancora in corso le operazoni di spegnimento dell'incendio scoppiato nella tarda serata di ieri nell'area industriale di Forchia. Le fiamme sono divampate in un grosso capannone della Ravitex, un'azienda che offre servizi per la gestione integrata dei rifiuti solidi urbani, speciali e non, ed in particolare trasporto, raccolta, stoccaggio, intermediazione e recupero.

Numerose le squadra dei vigili del fuoco impegnate, alcune provenienti anche da Avellino, Napoli e Marcianise, per domare il rogo. All'interno della struttura, oltre ai rifiuti, anche una serie di mezzi usati per l'attività.

Sul posto i carabinieri, che hanno avviato le indagini per definire la natura dell'incendio, sul quale è intervenuto il Comune, che ha consigliato ai cittadini, "in attesa di comprendere che tipologia di materiale abbia preso fuoco, di tenere precauzionalmente chiuse porte e finestre".