Forchia ordinanza del sindaco per l'incendio: scuole chiuse Le prescrizioni del primo cittadino

Emessa un'ordinanza del sindaco Gerardo Perna Petrone per l'incendio in località Rella del comune di Forchia.

"Si informa la cittadinanza che, a seguito dell'incendio sviluppatosi nella serata del 4 ottobre 2025 presso un’azienda operante nel settore della gestione dei rifiuti, ubicata nella zona P.I.P. di Forchia (località Rella), - spiega il primo cittadino- ho appena emesso un'ordinanza sindacale contingibile e urgente, con validità fino a martedì 7 ottobre 2025, in via cautelativa, e nelle more degli esiti delle analisi ambientali in corso da parte di ARPA Campania.

Le prescrizioni, valide per la popolazione residente entro un raggio di 2 km dal luogo dell’evento, sono le seguenti:

- Sospensione delle attività didattiche in tutte le scuole di ogni ordine e grado del territorio comunale;

- Divieto di utilizzo di climatizzatori e pompe di calore che prelevano aria dall’esterno;

- Obbligo di chiusura di tutti gli infissi esterni di abitazioni, opifici e attività artigianali;

- Divieto di consumo di prodotti agricoli (frutta, verdura, foraggio) coltivati nell’area interessata;

- Divieto di utilizzo di acque superficiali stagnanti, sia per uso umano che animale;

- Obbligo di trattenere in casa gli animali domestici e da affezione;

- Limitazione delle attività all’aperto, con particolare riguardo a quelle ludico-sportive.

Tali misure, adottate in via precauzionale, sono finalizzate a tutelare la salute pubblica e a prevenire possibili rischi derivanti dalla diffusione dei fumi prodotti dall’incendio.

L’Amministrazione comunale resta in costante contatto con gli enti preposti e provvederà a fornire tempestivamente aggiornamenti alla popolazione".