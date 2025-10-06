Furti nelle scuole a San Giorgio del Sannio: la rabbia del sindaco Ricci Condanna e massima attenzione da parte dell’Amministrazione Comunale

L’Amministrazione comunale di San Giorgio del Sannio esprime piena vicinanza alla comunità scolastica e alle famiglie in seguito ai nuovi furti perpetrati, nelle scorse ore, ai danni dell’Istituto “Rita Levi-Montalcini”, sia nel plesso del Capoluogo sia in quello di Sant’Agnese.

Si tratta di azioni gravi che minano la serenità della vita scolastica e compromettono il regolare svolgimento delle attività educative.

“Condanniamo con forza questi atti inqualificabili che offendono l’intera comunità – ha dichiarato il Sindaco Giuseppe Ricci – Colpire una scuola significa colpire il cuore pulsante del nostro paese. Come Amministrazione Comunale non resteremo indifferenti: continueremo a mettere in campo tutte le azioni necessarie per garantire sicurezza e rispetto dei luoghi pubblici. La scuola è un bene comune, un presidio di civiltà e di crescita, e non può essere lasciata alla mercé di gesti vigliacchi e irresponsabili”.

Ferma condanna anche da parte dell’Assessore all’Istruzione Giovanna Annese:

“La scuola è uno spazio di crescita e di diritti e non può diventare teatro di gesti inqualificabili che colpiscono l’intera comunità. Saremo sempre al fianco della scuola, supportando dirigenti, docenti, studenti e famiglie in ogni modo possibile, perché la tutela degli spazi educativi è una responsabilità collettiva e prioritaria”.

Alla luce di quanto avvenuto, l’Amministrazione comunale ha avviato un serrato coordinamento con le Forze dell’Ordine per attuare azioni mirate volte a garantire una maggiore sicurezza dei plessi scolastici.

Comunità scolastica e cittadina possono contare sull’impegno costante dell’Amministrazione per difendere e tutelare i luoghi della formazione, vera culla del futuro del nostro territorio.