Minaccia ex che ha un altro: diffondo le tue foto nuda. Pubblica manifesti morte Benevento. Processo a Napoli, la vittima è una 43enne della città

E' accusato di aver perseguitato l'ex compagna perchè non avrebbe accettato la fine della relazione. E' per questo che si è aperto questa mattina a Napoli il giudizio immediato a carico di un 31enne partenopeo che da febbraio è agli arresti domiciliari.

Difeso dall'avvocato Giovanni De Paola, l'imputato è stato chiamato in causa per i comportamenti che avrebbe mantenuto nei confronti di una 43enne di Benevento, residente a Napoli, parte civile con l'avvocato Michele Ciruolo.

Secondo gli inquirenti, l'avrebbe picchiata e tormentata con messaggi e telefonate, minacciando la divulgazione in rete di alcune immagini intime della malcapitata, mentre era nuda.

Tutto ciò quando aveva saputo che lei aveva allacciato un nuovo rapporto con un altro uomo, che “avrebbe sparato e rimasto a terra”. E ancora: il 31enne avrebbe pubblicato su alcuni social le foto di manifesti funebri sui quali erano riportati nome e cognome della ex, con l'annuncio e la data della sua morte.

Il processo proseguirà a marzo 2026.