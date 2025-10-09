Ruba in un supermercato: arrestato. In auto merce per un valore di 2mila euro Operazione degli agenti della Volante della Questura di Benevento

Gli agenti della Volante della Questura di Benevento hanno arrestato un trentenne straniero perché gravemente indiziato di furto aggravato all’interno di un supermercato e per ricettazione.

I poliziotti sono entrati in azione dopo una chiamata al 113 con la quale è stato segnalato un uomo sospetto all'interno di un supermercato.

Giunti sul posto, gli agenti in breve tempo hanno intercettato l'indagato nel parcheggio dell’esercizio commerciale. Durante la perquisizione sono stati ritrovati numerosi prodotti per l’estetica e l’igiene personale nascosti negli indumenti.

Per quanto accertato, gli operatori della Volante hanno esteso la perquisizione anche al veicolo in uso all’uomo, rinvenendo al suo interno numerosissimi prodotti della stessa tipologia e ulteriori buste ricolme di derrate alimentari.

Successive verifiche condotte nell’immediatezza dal personale operante hanno permesso di accertare la provenienza furtiva della merce rinvenuta nell’auto, in parte asportata anche in un altro supermercato vicino al luogo dell’intervento.

Per questo motivo per lo straniero è scattato l'arresto per furto aggravato e denunciato per ricettazione.

La merce rinvenuta, del valore complessivo di quasi 2.000 euro, è stata restituita ai responsabili degli esercizi commerciali.