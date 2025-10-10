Pestaggio Montesarchio, per 4 giovani in carcere anche divieto accesso a locali Benevento. Il provvedimento del Questore

Per tre anni, dalle 19 alle 7, non potranno accedere, o stazionare nei pressi, agli esercizi pubblici e ai locali di pubblico trattenimento in tutta la provincia di Benevento.

E' il provvedimento, racchiuso nell'acronimo Dacur, emesso dal questore Trabunella, dopo le indagini della Divisione di polizia amministrativa, per i quattro giovani di Benevento – un 20enne e tre 19enni – finiti in carcere per il tentato omicidio di un 17enne di Vitulano, colpito con una mazza da baseball e con calci e pugni anche mentre era già a terra.

L'episodio risale alle prime ore del 5 ottobre, in prognosi riservata il minore, sottoposto a due interventi, le cui condizioni sono lievemente migliorate.