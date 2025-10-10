Accusato di aver palpeggiato l'amichetta della figliastra, condannato un 36enne Benevento. Rito abbreviato, 2 anni ad un uomo della Vale telesina

Due anni, con il beneficio della pena subordinato alla frequenza di un programma di recupero, una provvisionale di 5mila euro ed il risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, in favore della parte civile. E' la condanna con rito abbreviato decisa dal gup Pietro Vinetti per A. F., un 36enne della Valle telesina, imputato di atti sessuali con minorenni.

L'uomo, assistito dall'avvocato Salvatore Verrillo, era stato chiamato in causa per un episodio che risaliva al 2 agosto 2022, del quale avrebbe fatto le spese una 13enne. Secondo la ricostruzione che ne hanno fatto la Procura ed i carabinieri della Stazione di Telese Terme, che avevano avviato l'inchiesta dopo la denuncia dei genitori della parte offesa, tutto sarebbe accaduto nell'abitazione dell'allora 33enne, che avrebbe rivolto le sue 'attenzioni' ad una amichetta della figliastra, presente.

Prima le avrebbe toccato le gambe, poi, temendo di essere visto, avrebbe appoggiato un cuscino sulla pancia della minore ed avrebbe toccato l'interno coscia, portando la mano della ragazzina sulla cerniera dei suoi pantaloni. Per i genitori della minore, parti civili, l'avvocato Cosimo Ciotta.