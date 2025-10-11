Cagnolino caduto in un torrente e bloccato: salvato dai vigili del fuoco - FOTO Scala, corde e tanta tecnica per mettere al sicuro il piccolo cane

I vigili del fuoco del distaccamento di Telese Terme hanno tratto in salvo un cagnolino caduto in un torrente a Telese Terme. Il piccolo cane è stato trovato aggrappato ad una roccia e rischiava di finire in acqua ed essere trasportato via dalla corrente del fiume.

I vigili del fuoco, con non poche difficoltà, vista la corrente dell'acqua, sono riusciti a raggiungere il cagnolono che è stato poi tratto in salvo ed affidato alle autorità comunali.