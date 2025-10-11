Sagra dei funghi: controlli, sequestri e multe della Polizia e dell'Asl "Gravi e molteplici irregolarità riscontrate dalla task force in alcuni esercizi controllati"

Nel corso delle attività di controllo finalizzate al rispetto delle normative in materia di somministrazione di cibi e bevande, una task force costituita da personale della Squadra Amministrativa della Polizia di Stato della Questura di Benevento e degli ispettori del Dipartimento di Prevenzione della locale ASL con i medici veterinari e biologi, ha comminato sanzioni pecuniarie e sequestrato alimenti offerti nell’ambito della sagra dei funghi di Cusano Mutri.

In particolare è stata rivolta l’attenzione alla salubrità dei prodotti a base di funghi proposti dagli stand presenti nelle principali vie e piazze del comune.

Gravi e molteplici sono state le irregolarità riscontrate dalla task force, sia di natura amministrativa che igienico sanitaria.

Le condizioni dei locali cucina di alcuni esercizi controllati presentavano carenze in merito ad interventi di pulizia ordinaria e straordinaria con disapplicazione delle procedure di sanificazione. Irregolarità riscontrate anche in materia di salute e sicurezza dei lavoratori per assenza degli estintori e della documentazione obbligatoria prevista dalla normativa vigente.

Per questi motivi sono state comminate sanzioni pecuniarie agli esercizi commerciali inadempienti per un ammontare complessivo di Euro 5.000 e sono stati sequestrati oltre 60Kg di alimenti privi di etichettatura e tracciabilità, tra cui 30 Kg di funghi una parte dei quali non da coltivazione e conservati nelle dispense privi delle certificazioni sanitarie.

Oltre alla contestazione delle violazioni amministrative, gli enti accertatori hanno trasmesso gli atti alle competenti autorità per le successive valutazioni.