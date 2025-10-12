Scontro tra due auto lungo l’Appia ad Arpaia: tre persone ferite i vigili del fuoco hanno liberato dalle lamiere contorte uno dei malcapitati

E' di tre persone ferite il bilancio di un incidente stradale registrato questo pomeriggio in Valle Caudina, lungo la Statale Appia, nel territorio di Arpaia.

È qui che si sono scontrate una Renault Clio con un giovane a bordo e una Peugeot 206 con un uomo e una donna nell'abitacolo.

Violento l'impatto, sembra frontale, tra i due veicoli. Quando è scattato l'allarme, sul posto sono accosi i vigili del fuoco del distaccamento di Bonea, le ambulanze del 118 e i carabinieri.

Soccorsi, l'uomo e la donna sono stati trasportati in ospedale dal 116. Necessario invece l'intervento dei vigili del fuoco per loberare il terzo malcapitato che viaggiava da solo e che era rimasto incastrato tra le lamiere della sua auto. Successivamente è statonaffidato ai sanitari del 118 che lo hanno trasferito in codice rosso al San Pio di Benevento. La dinamica dell'incidente è ora al vaglio dei carabinieri che hanno effettuato i rilievi.