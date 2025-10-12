Scontro tra due auto lungo l’Appia ad Arpaia: tre persone ferite

E' di tre persone ferite il bilancio di un incidente stradale registrato questo pomeriggio in Valle Caudina, lungo la Statale Appia, nel territorio di Arpaia.
È qui che si sono scontrate una Renault Clio con un giovane a bordo e una Peugeot 206 con un uomo e una donna nell'abitacolo.
Violento l'impatto, sembra frontale, tra i due veicoli. Quando è scattato l'allarme, sul posto sono accosi i vigili del fuoco del distaccamento di Bonea, le ambulanze del 118 e i carabinieri.
Soccorsi, l'uomo e la donna sono stati trasportati in ospedale dal 116. Necessario invece l'intervento dei vigili del fuoco per loberare il terzo malcapitato che viaggiava da solo e che era rimasto incastrato tra le lamiere della sua auto. Successivamente è statonaffidato ai sanitari del 118 che lo hanno trasferito in codice rosso al San Pio di Benevento. La dinamica dell'incidente è ora al vaglio dei carabinieri che hanno effettuato i rilievi.