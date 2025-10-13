Controlli dei carabinieri a Benevento e in Valle Caudina: denunce e sequestri Rumeno si scaglia contro auto di servizio: bloccato. 33enne catanese arrestato in città

I carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile di Benevento hanno arrestato un 33enne catanese destinatario di un provvedimento definitivo di carcerazione emesso dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Catania.

L'uomo è stato rintracciato dai militari sanniti in collaborazione con i colleghi del Nor di Taormina. Il 33enne deve scontare 6 anni e 8 mesi di reclusione perchè ritenuto responsabile di associazione di tipo mafioso e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso, commessi nella provincia di Catania fino al settembre 2018. dichiarato in arresto, il 33enne è stato trasferito in carcere a Benevento.

Ed ancora, durante i controlli degli ultimi giorni un 39enne rumeno è stato denunciato dai carabinieri per resistenza a pubblico ufficiale e porto abusivo di coltello. L'uomo è stato fermato domenica presso il parcheggio del supermercato Lidl di via dell’Università, dove era stata segnalata la presenza di un individuo che infastidiva i clienti. In evidente stato di alterazione il rumeno si è avventato contro l’auto di servizio colpendola con un pugno sul cofano.

Controlli dei militari anche a Montesarchio e ad Airola con particolare attenzione ai luoghi della movida dopo il grave episodio della scorsa settimana. Numerosi i giovani controllati anche con il supporto delle Squadre d’Intervento Operativo del 10° Reggimento “Campania” di Napoli. Gli uomini impegnati nella fascia oraria serale e notturna, hanno identificato in totale 390 persone, controllato 268 mezzi, eseguito attività di ricerca di stupefacenti e armi o oggetti atti ad offendere, dando massimo impulso all’attività preventiva.

Un 22enne è stato denunciato per essere stato trovato in possesso di un bastone in legno ricoperto di nastro isolante della lunghezza di circa 80 centimetri.