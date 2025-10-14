Costringe a far sesso la moglie che ha da poco partorito: 8 anni e 6 mesi Benevento. La sentenza per un 25enne di nazionalità straniera

Otto anni e 6 mesi, il risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, alla ex moglie e ad un'associazione. E' la condanna decisa dal Tribunale – il pm Olimpia Anzalone aveva chiesto 10 anni e 4 mesi – per un 25enne di nazionalità straniera, calciatore con brevi trascorsi nel Benevento, accusato di violenza sessuale aggravata, violenza privata e danneggiamento.

I fatti contestati andavano da novembre 2020 a luglio 2021 e si sarebbero verificati in città: secondo gli inquirenti, il giovane, difeso dall'avvocato Gianluca Attanasio, avrebbe costretto la donna a un rapporto sessuale nonostante lei gli avesse detto di non volerlo avere perchè aveva partorito da poco. In un'altra occasione, invece, avrebbe abusato di lei, che l'aveva rifiutato ed aveva cercato di allontanarlo, mentre era distesa sul letto con il neonato. Infine, le avrebbe strappato dalle mani il cellulare per evitare che registrasse la lite scoppiata.

Oggi la discussione e la sentenza. Per l'ex coniuge l'avvocato Annamaria Soreca, per l'associazione Gens nova l'avvocato Luisa Faiella.