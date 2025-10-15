Il figlio è in carcere per droga, i suoi genitori arrestati: sono ai domiciliari Benevento. Operazione dei carabinieri

Lui, Matteo Lamparelli, 27 anni, di Benevento, è in carcere da qualche giorno perchè chiamato in causa da una indagine antidroga, mentre da stasera i suoi genitori sono finiti ai domiciliari, a vario titolo, per armi, munizioni e stupefacenti. Ad arrestarli sono stati i carabinieri, al termine di un'attività iniziata con una perquisizione dell'abitazione del 27enne, dove sono stati rinvenuti 3 grammi di cocaina, sostanza da taglio e 1500 euro. In casa c'erano la mamma e la compagna del giovane.

Le sorprese sono saltate fuori da una ulteriore perquisizione condotta dai militari nell'abitazione del papà e della mamma di Matteo: un lavoro che ha consentito di scovare munizioni e una pistola e, in un locale condominiale, 89 grammi di cocaina. Il tutto è stato sequestrato, su dsposizione del Pm, la coppia, difesa dall'avvocato Fabio Ficedolo, è stata sottoposta ai domiciliari.