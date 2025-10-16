La picchia, le toglie cellulare mentre lei dà l'allarme: 4 anni e 10 mesi Benevento. La condanna del Tribunale per un 34enne

E' stato condannato a 4 anni 10 mesi per maltrattamenti – esclusa l'aggravante contestata – e due episodi di lesioni aggravate, mentre, dopo aver riqualificato l'addebito di un doppio furto con strappo in quello di violenza privata, è stato dichiarato il non doversi procedere per remissione delle querela.

E' la sentenza del Tribunale per P. N., 34 anni, di Benevento, difeso dall'avvocato Luca Russo, tirato in ballo da una indagine sulle condotte violente che avrebbe mantenuto nei confronti della compagna, costretta a subire, secondo gli inquirenti, un regime vessatorio e prevaricatorio.

Oltre alle minacce ed alle offese, lui l'avrebbe aggredita con schiaffi e pugni e le avrebbe lanciato contro di tutto. Inoltre, dopo alcune discussioni particolarmente animate, l'avrebbe rinchiusa in camera da letto o nell'abitazione, per impedirle di allontanarsi, sottraendole il cellulare per evitare che chiedesse aiuto o mentre stava parlando con le forze dell'ordine.

In un paio di occasioni la donna era stata costretta a far ricorso alle cure dei medici per le lesioni riportate, in un'altra l'imputato l'avrebbe anche minacciata di far male al padre, che a giugno era stato ripetutamente colpito al volto con pugni.