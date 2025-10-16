Carabinieri morti nel veronese, il cordoglio della UilPa Vigili del Fuoco

Il messaggio della segreteria di Benevento all'Arma

Benevento.  

In vista dei funerali di Stato per i tre carabinieri tragicamente morti dell'esplosione innescata a Castel d'Azzano, in provincia di Verona, durante le operazioni di perquisizione e sgombero di un casolare abitato da tre fratelli, la UilPa vigili del fuoco di Benevento esprime all'Arma una sentita vicinanza che ovviamente è estesa anche a tutte le persone rimaste ferite, tra le quali anche vigili del fuoco, nella deflagrazione provocata da coloro che non volevano lasciare la struttura. 
“Egregio Comandante e personale tuttoscrive il Segretario Luigi Maturo -  a nome di tutta la segreteria territoriale della UilPa Vigili del Fuoco di Benevento, desideriamo – scrive Maturo - esprimere il nostro più sentito cordoglio per la grave perdita dei vostri valorosi uomini caduti in servizio e che solo per una pura fatalità non è costata la vita anche a dei nostri colleghi feriti..
Siamo profondamente rattristati dalla notizia e ci uniamo al vostro dolore in questo momento cosi difficile. 
Vi siamo vicini con rispetto e partecipazione in questo momento di lutto e con profonda commozione”.

