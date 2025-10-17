Marijuana già pronta, da essiccare e alcune piante: arrestato un 25enne Ceppaloni. Operazione dei carabinieri, il giovane è ai domiciliari

Lo hanno arrestato per coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Sono le ipotesi di reato contestate dai carabinieri della locale Stazione ad Alessandro D.M., 25 anni, originario di Cervinara ma residente a Ceppaloni.

L'arresto è scattato al termine di una perquisizione che ha permesso di rinvenire - secondo una prima ricostruzione - 700 grammi di marijuana già pronta, un bustone con alcune piante, e, nel sottotetto, circa 3 chili di 'roba' in fase di essiccazione.

Un 'bottino' completato da due bilancini di precisione, quattro piante di marijuana rinvenute in un terreno e da un pezzo di hashish scovato nell'auto del giovane. Che, dichiarato in arresto, è stato sottoposto ai domicicliari su disposizione del pm Giulio Barbato.

E' difeso dall'avvocato Antonio Leone.