Studente investito a Sant'Agata: trasferito in codice rosso in ospedale E' accaduto poco dopo le 13 lungo viale Vittorio Emanuele III

E' stato trasferito in codice rosso all'ospedale San Pio di Benevento lo studente 15enne investito pochi minuti dopo le 13 nel centro di Sant'Agata de' Goti.

Si tratterebbe di un giovane che frequenta un istituto superiore, residente a Dugenta.

L'incidente lungo viale Vittorio Emanuele III. Secondo una prima ricostruzione, ora al vaglio della polizia locale e dei carabinieri, il ragazzino sarebbe stato investito da un'Audi che era in transito.

Lo studente è rimasto per qualche interminabile minuto immobile sull'asfalto mentre i presenti hanno immediatamente allertato i soccorsi. Scattato l'allarme, sul posto sono accorsi i sanitari del 118, i carabinieri e i vigili per i rilievi. Il malcapitato durante il tragitto è stato poi trasferito sull'ambulanza dell'Unità rianimativa della Croce Rossa. Saranno ora le indagini dei carabinieri, coordinate dal Pm Giulio Barbato, a dover restituire la dinamica dell'incidente.