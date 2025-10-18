Furto in un B&B nel centro storico: denunciato un 25enne Il giovane identificato e e condotto in Questura dalla Polizia

Un 25enne di Benevento è stato denunciato dagli agenti della Volante per furto aggravato in concorso con altre persone, danneggiamento e violazione di domicilio.

L'intervento della polizia è scattato all'alba presso un B&B sito nel centro storico, per un probabile tentativo di furto in atto.

Gli agenti hanno constatato evidenti segni di effrazione e danneggiamento sia alla porta di ingresso che all’interno della struttura. Dopo aver fatto i rilievi ed acquisiti elementi utili con la polizia scientifica, gli agenti hanno identificato e rintracciato presso la sua abitazione il 25enne, già noto alle forze dell'ordine, che è stato denunciato. E' difeso dall'avvocato Gerardo Giorgione.