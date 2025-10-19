Il dramma. Lello aveva 53 anni, è rimasto vittima di una fragilità interiore Benevento. Ex dj, di San Giorgio del Sannio, è deceduto al San Pio

Sportivo è dire poco. Gli piaceva correre, andare in palestra, praticare il nuoto (aveva anche un brevetto di istruttore). Soprattutto, amava la vita. L'ha respirata a pieni polmoni fino a quando è stato ingoiato da un baratro dal quale non è più riuscito ad uscire.

Lello, di San Giorgio del Sannio, aveva 53 anni. Un passato come direttore tecnico e, poi, titolare di un'agenzia di viaggio, era conosciuto anche per la sua attività di dj radiofonico. E' morto ieri sera al San Pio, dove era arrivato in gravi condizioni. Un tarlo legato anche all'alimentazione ha corroso Lello, ne ha devastato all'improvviso l'esistenza. La terribile conseguenza di una fragilità interiore che l'ha sopraffatto.

Quale sia stata la molla che all'improvviso lo ha spinto a nutrirsi sempre meno, è impossibile dirlo. Era molto attento alla sua condizione fisica, voleva essere sempre in forma. Un infortunio ad un piede lo aveva costretto ad interrompere le attività che svolgeva, ma può questo spiegare la scelta di non mangiare come avrebbe dovuto?

Forse sì, ma sullo sfondo resta, dominante, la situazione di disagio che evidentemente lo attraversava, che pian piano, quotidianamente, ne ha minato le certezze, precipitandolo in un tunnel buio. Ora è solo dolore per i familiari di Lello e per i tanti che sui social hanno salutato con parole cariche di affetto un uomo buono, rimasto schiacciato dal peso di una vulnerabilità che non gli ha dato scampo.

Lello amava la vita, non ha avuto ad un tratto la forza per affrontarla e sfidarla. Come faceva quando indossava le scarpette da footing o allungava le bracciate in una piscina. Mentre l'acqua gli scivolava addosso e lo faceva sentire vivo.