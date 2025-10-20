Controlli, denunce e multe dei carabinieri a Benevento Posti di blocco e verifiche dei militari della Compagnia

L'identificazione di 143 persone e il controllo di altrettanti veicoli, oltre all’elevazione di 20 sanzioni per violazioni al Codice della Strada e una serie di denunce.

Questi i numeri emersi dai controlli dei carabinieri della Compagnia di Benevento che hanno effettuato una serie di controlli in città e nei centri della provincia di competenza territoriale durante il fine settimana.

In particolare: sono state denunciate sei persone, ritirate cinque patenti di guida e sequestrati tre veicoli, a dimostrazione dell’attenzione costante degli uomini dell’Arma nel contrasto alle violazioni del codice della strada e ad altri reati.

Nel dettaglio, un uomo di 33 anni, originario della provincia di Napoli, è stato denunciato per aver guidato un’auto senza patente, violazione che risultava già reiterata. Un giovane di 18 anni di Benevento è stato fermato mentre guidava un motociclo sotto l’effetto di sostanze stupefacenti (cannabinoidi), con conseguente fermo amministrativo del mezzo. Un 35enne della provincia di Benevento, invece, è stato denunciato per essersi rifiutato di sottoporsi al test alcolemico, poiché trovato alla guida in evidente stato di ebbrezza: per lui è scattato il ritiro della patente e il sequestro dell’auto.

Un altro controllo ha portato all’arresto domiciliare violato da un 44enne di Benevento, già noto alle forze dell’ordine, sorpreso fuori dalla propria abitazione nonostante fosse sottoposto a tale misura cautelare.

Ancora, una coppia di coniugi della provincia di Avellino, un uomo di 70 anni e una donna di 67, è stata denunciata per aver ceduto in diverse occasioni sostanze stupefacenti – hashish e cocaina – a un tossicodipendente locale. Tre altre persone sono state segnalate alla Prefettura di Benevento per possesso di modiche quantità di droga.