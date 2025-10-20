Ultras si avvicinano ai mini bus dell'Ivpc Rugby Benevento e lanciano petardi Paura per staff e atleti all'imbarco a Messina: "Pensavano fossimo di qualche squadra di calcio"

Momenti di paura nella serata di ieri nel piazzale del porto di Messina per lo staff e gli atleti dell'Ivpc Rugby Benevento a causa di una decina di persone, verosimilmente ultras di qualche squadra di calcio, che hanno fatto esplodere petardi e “si sono avvicinati – ha spiegato il presidente dell'Ivpc Rugby Benevento, Rosario Palumbo - con fare minaccioso ai tre mini bus sui quali eravamo in attesa di imbarcarci per rientrare a Benevento dopo la partita con il Messina. Erano tutti incappucciati ed alcuni brandivano anche dei bastoni. Fortunatamente – ha rimarcato Palumbo – quando hanno capito che eravamo una squadra di rugby ed evidentemente non di calcio, sono andati via”.

Un episodio spiacevole, brutto. “Con noi viaggiano anche ragazzini e francamente scene come queste, uno spaccato deplorevole purtroppo legato allo sport qualsiasi esso sia, non è edificante. Nella zona c'erano degli appartenenti alle forze dell'ordine ai quali ho spiegato l'accaduto”.