Detenuto sorpreso in cella mentre parla al telefono con la madre Benevento. Un 42enne nel mirino della polizia penitenziaria

Lo hanno sorpreso mentre, da detenuto, parlava con un cellulare che ovviamente nonn poteva detenere. Nel mirino della polizia penitenziaria è finito un 42enne di Benevento, già noto alle forze dell'ordine, che sta scontando una condanna per rapina aggravata.

Secondo una prima ricostruzione, gli agenti lo hanno beccato mentre, in cella, parlava al telefono con la madre. L'apparecchio è sttao sequestarto, al pari di un caricabatteria e di due caviUsb, mentre per il 42enne, difeso dall'avvocato Michele Ciruolo, è scattata la denuncia.