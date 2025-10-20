Piante di marijuana, la consumo e la uso per farne un burro: assolto Benevento. Il fatto non sussiste per Ciro Petrone, 40 anni

Era accusato di coltivazione e detenzione di sostanza stupefacente, ma è stato assplto perchè il fatto non sussiste. E' la sentenza del giudice Simonetta Rotili per Ciro Petrone (avvocato Antonio Leone), un 40enne di origini napoletane, da tempo residente a Benevento, che nel settembre 2021 era stato arrestato dalla guardia di finanza – era poi tornato in libertà - dopo una perquisizione che aveva consentito di scoprire 22 piante di marijuana alte una sessantina di centimetri.

La visita delle fiamme gialle aveva interessato l’abitazione e le relative pertinenze; nel cortile erano stati rinvenuti la piantagione ed un capanno adibito a serra, in cui era stato allestito un sistema di riscaldamento ed essiccazione, dotato di lampade ad illuminazione, ventilatori e sistema di estrazione aria.

In casa erano invece stati scovati, all'interno di alcuni mobili, contenitori in vetro contenenti marijuana già essiccata e pronta per il consumo, e uno stanzino interamente coibentato dello stesso materiale utilizzato per il capanno e già dotato di impianto di areazione.

Comparso dinanzi al Gip, l'allora indagato aveva rivendicato l'uso personale della droga per motivi terapeutici, aggiungendo che adoperava la marijuana anche per farne un burro abitualmente consumato.