Carabinieri: sequestrati 47 fumogeni durante incontro di Prima Categoria I carabinieri nello stadio di Apice hanno denunciato un 24enne

Nel corso del servizio di Ordine Pubblico predisposto in occasione di un incontro di calcio valevole per il campionato di Prima Categoria tenutosi presso lo stadio comunale di Apice, i Carabinieri della locale Stazione, hanno identificato e fermato un giovane che tentava di introdursi nel settore ospiti dello stadio con due fumogeni nascosti addosso.

Il 24enne di Pannarano è stato immediatamente bloccato e sottoposto a perquisizione, nel corso della quale sono stati rinvenuti i due artifizi pirotecnici. Le successive verifiche dell’area adiacente agli spalti del medesimo settore hanno inoltre portato al rinvenimento di una busta contenente ulteriori 45 fumogeni dello stesso tipo, verosimilmente destinati ad essere distribuiti tra i sostenitori presenti.

Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro, mentre per il giovane è scattata la denuncia a piede libero per detenzione e introduzione illecita di materiale esplodente in occasione di manifestazioni sportive.

L’episodio conferma l’importanza dell’azione preventiva e repressiva svolta dalle Forze dell’Ordine a tutela della sicurezza pubblica e del sereno svolgimento degli eventi sportivi.