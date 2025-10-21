Bustine di droga sul mobile del soggiorno, cessioni di cocaina: assolto Benevento. La sentenza per un 30enne di San Leucio del Sannio

Era accusato di detenzione illegale di stupefacenti e di cessione di cocaina, è stato assolto: perchè il fatto non sussiste nel primo caso, per non aver commesso il fatto nell'altro.

E' la sentenza del giudice Sergio Pezza al termine del processo a carico di Manuel Ragucci (avvocato Luca Cavuoto), un 30enne di San Leucio del Sannio. I fatti risalivano al luglio 2022, quando i carabinieri avevano sequestrato tre grammi e mezzo di marijuana, quasi 4 di hashish e 7 di cocaina.

Droga contenuta in bustine singole ritrovate su un mobile del soggiorno dell'abitazione dell'imputato. Al quale era poi stato contestato, tra ottobre 2021 e ottobre 2022, di aver venduto settimanalmente ad una consumatore un grammo di cocaina al pezzo di 40 – 80 euro. Addebiti dai quali Ragucci è stato assolto.