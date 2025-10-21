Accusato di aver simulato il furto dell'auto della moglie: assolto Benevento. La sentenza

Era stato accusato di aver simulato il furto di un'auto, ma il giudice lo ha assolto perchè il fatto non sussiste, perchè la prova era insufficiente.

Si è chiuso così dinanzi al giudice Pezza il processo a carico di un 44enne di Casalbore, difeso dall'avvocato Fabio Russo, chiamato in causa per una vicenda che risaliva al febbraio 2023. Quiando, secondo gl inquirenti, avrebbe simulato il furto della Punto della moglie, informando ripetutamente i carabinieri e inducendoli a svolgere un'attività finalizzata a stabilire l'esietenza o meno della condotta delittuosa.