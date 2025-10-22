Ricci a Campobasso, Pezza: grazie per servizio reso con costanza e abnegazione Benevento. Saluto presidente facente funzioni Tribunale al neo consigliere Corte di appello molisana

Ultimo giorno di servizio a Benevento per il giudice Ennio Ricci, per oltre un anno presidente facente funzioni del Tribunale, ora atteso a Campobasso come consigliere della Corte di appello.

A lui è rivolto il saluto del presidente facente funzioni del Tribunale Sergio Pezza. "In occasione del suo trasferimento presso la Corte di Appello di Campobasso, desidero ringraziare pubblicamente il Presidente Ennio Ricci, anche a nome di tutti i colleghi e del personale amministrativo , per il servizio reso presso il Tribunale di Benevento".

"Egli,tanto come giudice civile che come Presidente vicario e poi reggente - sottolinea Pezza -, si è costantemente impegnato per il buon funzionamento del Tribunale, con costanza, abnegazione e non comune capacità professionale.

A lui va il nostro apprezzamento, la nostra gratitudine e l' augurio di buon lavoro, nella sua nuova sede".