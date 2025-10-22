Rubano ferro dal cantiere ferroviario, i carabinieri denunciano tre persone Al centro delle indagini due giovani di Telese Terme e un operaio della 'Napoli - Bari'

I carabinieri della Compagnia di Cerreto Sannita grazie ai filmati di videosorveglianza e alla raccolta di testimonianze hanno individuato e denunciato tre persone, delle province di Benevento e Caserta ritenute responsabili di un furto aggravato presso un cantiere della Telese Scarl – Alta Velocità, sito nel comune di Solopaca.

Secondo quanto ricostruito dai militari, due giovani residenti nel comune di Telese Terme, in concorso con un operaio dello stesso cantiere, avrebbero utilizzato una gru in dotazione al sito per caricare su un mezzo pesante alcune barre in ferro per un peso complessivo di circa 30 quintali. Il materiale sottratto sarebbe stato successivamente ceduto ad un’azienda operante nel settore del recupero metalli nel territorio beneventano.

Le indagini, tuttora in corso per accertare eventuali ulteriori responsabilità, hanno permesso di recuperare parte della refurtiva, già restituita all’avente diritto.