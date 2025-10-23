Stanno lavando la macchina, minacciati e rapinati: arrestato un 32enne Benevento. Fermato dai carabinieri, il giovane è in carcere

Stavano lavando la macchina quando se lo sono trovati di fronte. Lui li ha minacciati, poi ha rapinato uno di loro ed è fuggito. Ma i carabinieri lo hanno rintracciato ed arrestato. In carcere è finito Ivan L., 32 anni, di Benevento, ritenuto il presunto responsabile di un episodio acaduto nella serata di ieri.

Secondo una prima ricostruzione, tutto è iniziato in un impianto di lavaggio automatico che le due vittime avevano raggiunto per dare una sisemata alla macchina. Il 32enne è arrivato all'improvviso: dapprima li ha minacciati verbalmente, poi impugnando alcuni sassi.

I malcapitati si sono chiusi nell'abitacolo, lui è comunqu riuscito ad aprie uno sportello posteriore e ad impadronirsi di una zainetto nel quale erano custodite le cose di uno dei govani. Poi è scappato cercando di far perdere le sue tracce.

I militari del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia, guidati dal capitano Friscuolo, lo hanno inviduato, nonostante il tentativo di nascondersi nei pressi della recinzione del campo da rugby. Recuperato lo zainetto, il 32enne è stato condotto in caserma e dichiarato in arrsto; poi, su disposizione del pm Patrizia Filomena Rosa, è sttao traaferito in carcere. E' difeso dall'avvocato Gerardo Giofgione.