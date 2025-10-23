Maxi furto in una rivendita di tabacchi al rione Libertà

Ladri in azione al rione Libertà di Benevento dove nel mirino è finita una rivendita di Tabacchi nella zona di via Cocchia. Dopo aver posizionato un'auto nei pressi, i malviventi hanno tagliato la saracinesca probabilmente con un flex e sono entrati all'interno dell'attività commerciale nella quale hanno fatto razzia di sigarette ed altri prodotti.
Subito dopo i ladri sono scappati facendo perdere le proprie tracce. Scattato l'allarme, sul posto sono intervenuti gli agenti della Volante che hanno effettuato il sopralluogo ed avviato le indagini.