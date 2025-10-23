Maxi furto in una rivendita di tabacchi al rione Libertà Porte via sigarette ed altri prodotti per un valore di circa 15mila euro

Ladri in azione al rione Libertà di Benevento dove nel mirino è finita una rivendita di Tabacchi nella zona di via Cocchia. Dopo aver posizionato un'auto nei pressi, i malviventi hanno tagliato la saracinesca probabilmente con un flex e sono entrati all'interno dell'attività commerciale nella quale hanno fatto razzia di sigarette ed altri prodotti.

Subito dopo i ladri sono scappati facendo perdere le proprie tracce. Scattato l'allarme, sul posto sono intervenuti gli agenti della Volante che hanno effettuato il sopralluogo ed avviato le indagini.