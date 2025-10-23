Moglie e figlio uccisi, Antonia in fin di vita: Ocone, consulenza psichiatrica Benevento. Disposta dalla Procura per il 58enne di Paupisi

Disposta dal pm Chiara Maria Marcaccio la consulenza psichiatrica su Salvatore Ocone, 58 anni, di Paupisi, in carcere perchè accusato dell'omicidio della moglie Elisa, 49 anni, e del figlio Cosimo, 15 anni, e di aver ridotto in fin di vita la figlia Antonia, 17 anni.

L'esame servirà a definire le condizioni dell'uomo la sua capacità di intendere e di volere: passaggio fondamentale nell'inchiesta dei carabinieri,su una vicenda terribile.

Come anticipato da Ottopagine, Ocone, difeso dall'avvocato Giovanni Santoro, che sta acquisendo tutta la documentazione sanitaria sul suo assistito, si è avvalso l'altro giorno della facoltà di non rispondere al gip Roberto Nuzzo nell'interrogatorio che si è reso necessario dopo l'adozione dell'ordinanza di custodia cautelare, firmata in seguito alla trasmissione degli atti a Benevento, per competenza, da parte del Gip di Campobasso, dinanzi al quale il 58enne era comparso per la convalida dell'arresto.

Anche in quella occasione aveva fatto scena muta, a differenza di quanto accaduto durante l'interrogatorio condotto dal procuratore Gianfranco Scarfò, dal sostituto Marcaccio e dai carabinieri. Quando aveva raccontato di aver aggredito la coniuge, ritenuta troppo autoritaria e aggressiva nei suoi confronti. e i due figli con la stessa pietra del peso di 12 chili. Colpendo prima Elisa, che era a letto come Antonia, e poi, in soggiorno, Cosimo, probabilmente svegliato dalle grida, . Poi aveva caricato i corpi dei due figli a bordo della sua Opel e si era allontanato. Un viaggio disperato, concluso a Ferrazzano, in Molise, dove era stato individuato e bloccato.