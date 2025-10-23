Fuggono e lanciano una bomba dal finestrino dell'auto: condannati due napoletani Benevento. Due anni e 8 mesi con rito abbreviato

Due anni e 8 mesi. E' la condanna con rito abbreviato decisa dal giudice Roberto Nuzzo per i due napoletani – un 35enne ed un 19enne- che i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Benevento avevano arrestato a fine maggio.

Secondo una prima ricostruzione, avendo notato che i militari erano impegnati in un posto di blocco, i due, invece di fermarsi, si sarebbero allontanati con l'auto con la quale viaggiavano, cercando di disfarsi, lanciandolo da un finestrino, di un ordigno esplosivo artigianale pronto all'uso che, se fosse satto innescato, avrebbe potuto creare problemi in un raggio di una quindicina di metri.

La bomba era stata recuperata, i due uomini erano finiti in carcere. Ora, come detto, la loro condanna ad una pena ridotta di un terzo per la scelta del rito alternativo.