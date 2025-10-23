Picchia uomo con mazza da baseball, poi incendia auto di una donna: a giudizio Benevento. Processo nel maggio 2026 per un 55enne

Rinviato a giudizio dal gup Maria Di Carlo, come chiesto dal pm Flavia Felaco, Alfredo M., 55 anni, di Benevento, accusato di lesioni aggravate, porto di oggetto atto ad offendere, tentato incendio ed incendio.

Il processo partirà il 26 maggio 2026, è relativo a due vicende: la prima risale al 28 giugno del 2021, quando l'imputato, difeso dall'avvocato Fabio Russo, usando una mazza da baseball, avrebbe colpito alle spalle, facendolo cadere a terra, e l'avrebbe nuovamente centrato alla schiena, un 46enne di Sant'Angelo a Cupolo, parte civile con l'avvocato Antonio Leone.

L'altra storia al centro delle indagini è invece racchiusa tra il 5 ed il 10 agosto del 2021, quando iavrebbe cercato di appiccare il fuoco alla Chevrolet di una 27enne di Benevento, parte civile con l'avvocato Vincenzo Sguera: un tentativo fallito per l'intervento dei vigili del fuoco, ma che a distanza di cinque giorni era invece andato a segno.

(foto di repertorio)