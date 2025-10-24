Otre un chilo di droga e 27mila euro nascosti tra abiti e cassaforte: arrestato Benevento. Operazione dei carabinieri, in carcere Iuri, un 32enne

Oltre un chilo di hashish e circa 2 grammi e mezzo di cocaina. E' il 'bottino' del sequestro operato dai carabinieri, che hanno arrestato, per una ipotesi di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, Iuri D.F,, 32 anni, di Benevento.

L'operazione dei militari del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia, guidati dal capitano Friscuolo, è iniiata con una perquisizione domiciliare che ha consentito di rinvenire 13 panetti di hashish, avvolti nel cellophane termosaldato, per un peso complessivo di 1 chilo e 174 grammi, e 2,3 grammi di cocaina racchiusi in un piccolo contenitore di vetro.

In casa, inoltre, sono stati scovati, e ovviamente sequestrati, un coltello da cucina con la lama intrisa di hashish, due bilancini di precisione, una macchina conta-soldi e, nascosti in parte tra gli indumenti e in parte in una cassaforte, circa 27mia euro in contanti, ritenuti il presunto provento dell’attività dispaccio.

Condotto in caserma, il 32enne è stato successivamente trasferito, su disposizione del pm Patrizia Filomena Rosa, in carcere. E' difeso dall'avvocato Gerardo Giorgione.