Libri non consegnati, accusato di bancarotta fraudolenta aggravata: assolto Benevento. Accusa riqualificata in bancarotta semplice, particolare tenuità del fatto

Prima la riqualificazione dell'accusa di bancarotta fraudolenta aggravata in quella di bancarotta semplice, poi l'assoluzione per la particolare tenuità del fatto.

E' la sentenza del Tribunale di Benevento nel processo a carico di Mario Barrasso (avvocati Mario Tomasiello e Rosanna Iannantuono), 74 anni, di Grottaminarda. Era stato chiamato in causa da una indagine della guardia di finanza come liquidatore della società Prodit srl, dichiarata fallita nel marzo 2020.

Secondo gli inquirenti, “per procurarsi un ingiusto profitto e arrecare danno ai creditori”, avrebbe sottratto libri e scritture contabili, consegnando solo una parte della documentazione, in modo – a detta della procura – da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e dei movimenti degli affari. In particolare, non avrebbe consegnato i documenti per gli esercizi 2019 e 2020, né le fatture acquisti e vendite. Un impianto vagliato nel corso del dibattimento, al termine del quale è arrivata l'assoluzione per l'imputato.