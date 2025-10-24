Scossa di terremoto, torna la paura a Benevento e nel Sannio

Scossa di terremoto, pochi minuti fa, avvertita a Benevento e in alcuni centri della provincia. Si attendono i dati relativi all'intensità del movimento tellurico che dovrebbe avere come epicentro Grottolella, in Irpinia. Secondo una prima stima si tratterebbe di una scossa con magniutido 3.6.
Numerose le telefonate dei cittadin ale forze dell'ordine, in tanti sono usciti da case ed uffici.
Una precedente scossa, come si ricorderà, era stata avvertita il 5 settembre, con ML 3.1 a 6 km a nord di Benevento, ad una profondità di 10 km, tra Fragneto Monforte e Pesco Sannita.