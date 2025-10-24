Terremoto avvertito nel Sannio: scattano i controlli e scuole evacuate In numerosi istituti bambini trasferiti nei luoghi sicuri per precauzione in attesa dei genitori

Dopo la scossa di terremoto, con epicentro nel comune Irpino di Grottolella, il sindaco Clemente Mastella comunica che il Centro operativo comunale monitora attentamente la situazione. Al momento non sono stati segnalati danni. Il Sindaco ha dato mandato, con nota ufficiale, all'apposita funzione del Coc di procedere ai sopralluoghi presso le scuole e gli uffici di competenza comunale al fine di verificare lo stato delle strutture e l'esistenza di eventuali situazioni di pericolo.

Subito dopo la scossa di terremoto con epicentro in provincia di Avellino ma avvertita nitidamente in numerosi centri del Sannio e a Benevento, nelle scuole ancora aperte, per lo più le primarie dove si fa il tempo pieno, gli alunni sono stati fatti uscire dagli edifici e trasferiti nei luoghi sicuri individuati dai vari piani di evacuazione delle scuole.

Dopo poco i genitori sono stati quindi avvisati ed invitati a riprendere in anticipo i bambini.