Musica e balli in un locale autorizzato come ristorante: scatta sequestro Il provvedimento disposto dal Gip eseguito dalla Polizia dopo un precedente controllo

Gli agenti della Polizia di Stato hanno sequestrato un locale, autorizzato per la somministrazione di cibi e bevande per il reato di apertura abusiva di luogo di pubblico spettacolo ed intrattenimento con musica ed eventi.

Sequestro preventivo disposto dal Gip su richiesta della locale Procura, nei confronti di un 26enne titolare dell'attività che era già finita al centro di alcuni controlli da parte della polizia amministrativa e della Squadra Mobile, durante il quale gli investigatori avevano riscontrato che era in corso un evento caratterizzato da musica ad alto volume e dalla presenza di un dj, che, dalla sua postazione, corredata di una consolle professionale, animava i circa 400 avventori. In quell'occasione, secondo l'accusa, tavoli e sedie erano stati spostati lungo le pareti perimetrali del locale per creare una più ampia area destinata al ballo e l’allestimento era completato da un sistema permanente di luci con effetti di tipo psichedelico, mentre all’ingresso si trovava personale addetto alla sicurezza, incaricato della regolamentazione degli accessi mediante lista.

Durante quel controllo l’amministratore unico aveva dichiarato di non essere in possesso di apposita licenza, né di provvedimento di agibilità rilasciato per l’evento in corso ed aveva prodotto esclusivamente la licenza per attività di ristorazione lounge/bar.

Nonostante le verifiche, poco dopo era stata organizzata e pubblicizzata una nuova serata danzante . Ed è per questo motivo al fine di evitare la commissione di reati “della medesima specie, con conseguente evidente rischio per la pubblica incolumità, il G.I.P., valutato il compendio probatorio raccolto dalla polizia giudiziaria e condivisa la valutazione prospettata dal P.M., ha ritenuto che ricorressero i presupposti per disporre il sequestro preventivo del locale in argomento”.