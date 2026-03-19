Settore giovanile, le gare del weekend: la Primavera sfida l'Empoli Le classifiche delle formazioni del vivaio del Benevento Calcio

Si prevede un altro weekend intenso per le formazioni giovanili del Benevento Calcio. Sabato sarà di scena la Primavera che affronterà la capolista Empoli, in un incontro che si prevede tutt'altro che semplice. La squadra di De Angelis, che è reduce da un pareggio interno col Perugia, cercherà l'impresa contro i toscani che sono proiettati alla promozione al campionato Primavera 1. Il fischio d'inizio è fissato alle ore 13. Alle 15 sarà la volta della formazione under 16 che punta al successo contro i pari età del Latina. Trasferta per le under 17 e 15 che affronteranno la Ternana.

Primavera 2, la classifica

Empoli 53

Spezia 41

Perugia 40

Pescara 38

Avellino 37

Catanzaro 37

Pisa 36

Ternana 34

Ascoli 33

Benevento 32

Monopoli 25

Bari 24

Salernitana 20

Cosenza 20

Palermo 19

Crotone 12

Under 17, la classifica

Gubbio 41

Guidonia Montecelio 41

Ternana 40

Perugia 39

Benevento 37

Latina 35

Casertana 32

Ascoli 30

Pineto 23

Campobasso 23

Pianese 17

Sambenedettese 11

Audace Cerignola 10

Foggia 9

Under 16, la classifica

Benevento 33

Monopoli 33

Sorrento 33

Latina 27

Giugliano 26

Campobasso 25

Casarano 20

Pineto 18

Casertana 17

Team Altamura 13

Picerno 10

Under 15, la classifica

Benevento 54

Perugia 52

Latina 38

Campobasso 36

Ternana 35

Gubbio 33

Sambenedettese 29

Guidonia Montecelio 26

Pineto 25

Audace Cerignola 25

Ascoli 21

Casertana 14

Pianese 9

Foggia 8