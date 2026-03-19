Settore giovanile, le gare del weekend: la Primavera sfida l'Empoli

Si prevede un altro weekend intenso per le formazioni giovanili del Benevento Calcio. Sabato sarà di scena la Primavera che affronterà la capolista Empoli, in un incontro che si prevede tutt'altro che semplice. La squadra di De Angelis, che è reduce da un pareggio interno col Perugia, cercherà l'impresa contro i toscani che sono proiettati alla promozione al campionato Primavera 1. Il fischio d'inizio è fissato alle ore 13. Alle 15 sarà la volta della formazione under 16 che punta al successo contro i pari età del Latina. Trasferta per le under 17 e 15 che affronteranno la Ternana.
Primavera 2, la classifica
Empoli 53
Spezia 41
Perugia 40
Pescara 38
Avellino 37
Catanzaro 37
Pisa 36
Ternana 34
Ascoli 33
Benevento 32
Monopoli 25
Bari 24
Salernitana 20
Cosenza 20
Palermo 19
Crotone 12
Under 17, la classifica
Gubbio 41
Guidonia Montecelio 41
Ternana 40
Perugia 39
Benevento 37
Latina 35
Casertana 32
Ascoli 30
Pineto 23
Campobasso 23
Pianese 17
Sambenedettese 11
Audace Cerignola 10
Foggia 9
Under 16, la classifica
Benevento 33
Monopoli 33
Sorrento 33
Latina 27
Giugliano 26
Campobasso 25
Casarano 20
Pineto 18
Casertana 17
Team Altamura 13
Picerno 10
Under 15, la classifica
Benevento 54
Perugia 52
Latina 38
Campobasso 36
Ternana 35
Gubbio 33
Sambenedettese 29
Guidonia Montecelio 26
Pineto 25
Audace Cerignola 25
Ascoli 21
Casertana 14
Pianese 9
Foggia 8